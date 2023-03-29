台積電ADR止跌 較台北交易溢價5%
台積電ADR周二小漲0.2%，收在90.81美元，止住連二日頹勢，較台北交易溢價5.0%。費城半導體指數同日下跌0.9%，一連三日走跌。
科技股率美股三大指數周二下跌，受到債券殖利率所累，最近銀行業動盪消退，投資人關注焦點回到聯準會（Fed）進一步升息的威脅。
道瓊工業指數下跌37.83點，跌幅0.1%，報32,394.25點；標普500指數.SPX下跌6.26點，跌幅0.2%，至3,971.27點；那斯達克綜合指數下跌52.76點，跌幅0.5%，至11,716.08點。
台灣加權股價指數周二下跌128.83點收在15,701.48點，台積電跌1.1%收在525元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 115.50 +0.66 109.50 5.48
中華電 CHT 119.90 +0.38 119.50 0.33
台積電 TSM 551.29 +0.17 525.00 5.01
聯電 UMC 52.21 -0.69 52.20 0.02
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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