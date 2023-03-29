美提告幣安 比特幣大跌

美國主管當局針對加密貨幣交易所幣安與該公司執行長趙長鵬採取迄今最強力的打擊行動，控告幣安和趙長鵬違反多項法律，此事帶來的衝擊甚至可能比去年FTX垮台還大。比特幣價格盤中應聲重挫超過4%，一度跌破27,000美元關卡。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）27日在芝加哥聯邦法院提告指出，隨幣安成長為全球最大加密貨幣交易平台，幣安和趙長鵬經常違反美國衍生品規則。CFTC指出，幣安幾年前就應在該機構註冊，且持續違反CFTC規定。

CFTC執法部門法務長羅伊在聲明中表示：「被告自己的電子郵件和聊天紀錄，反映出幣安的遵守法規行動一直是假裝的，幣安蓄意選擇重視獲利更甚於遵守法律。」CFTC並尋求對幣安處以永久性的交易和註冊禁令，還提出一些處罰和賠償訴求。

幣安發聲明回應，表示CFTC的提告「出乎意料且令人失望」。該交易所表示，已配合CFTC兩年，將繼續與在美國和其他地方的當局合作。

彭博資訊指出，鑒於幣安在幣圈的地位，此事可能在全球虛擬貨幣市場引發震波，衝擊甚至可能比去年FTX垮台還大。幣安是全球第一大加密貨幣交易所，無論在比特幣交易、還是數位藝術、創投等領域，都有舉足輕重的作用。

去年FTX倒台後，幣安影響力更是如日中天。雖然幣圈信徒對加密幣的「去中心化」總是津津樂道，但幣安在幣圈中的地位在傳統金融業幾乎找不到可類比的對象。比特幣27日盤中一度跌4.5%至26,647美元，之後跌幅收斂。

除了CFTC，美國國稅局及聯邦檢察官也正調查幣安是否遵從反洗錢義務；美國證管會（SEC）則調查幣安是否支持未經註冊為證券的交易。

CFTC是政府創辦的獨立機構，不能對企業提起刑事指控或尋求將個人判刑入獄。然而，該監管機構提起的案件可能導致對公司和個人的巨額罰款和其他懲罰。