G7聯手 嚴格監管加密幣

據了解內情的官員說，七國集團（G7）將聯手推動更嚴格的加密貨幣監管，目的是要提高公司透明度和加強消費者保護措施。

這些知情官員指出，七國集團將趕在5月19日G7廣島峰會舉行前，加快監管加密幣討論的步伐。G7會員國也將在這場峰會上強調，他們對實施更嚴格加密貨幣政策的承諾。

在加密資產對全球金融體系造成潛在風險疑慮揮之不去下，官員們說，日本和英國、加拿大、法國、德國、義大利和美國等G7成員及歐盟正尋求達成一項共同聲明，以凸顯各國在監管加密幣的集體努力。

在G7成員國中，日本已制定加密幣法規，加拿大和美國適用現行金融法規。儘管虛擬資產法律地位和相關規定因國家而異，但G7希望能率先制定全球標準。

此外，各國監管機構都在努力制定一個通用的加密貨幣監管協議。去年10月，美國金融穩定委員會（FSB）提出一個全球加密貨幣監管指南。上月，由印度擔任東道主的20國集團（G20）也討論與加密貨幣有關的風險。

印度總理莫迪表示，需要匯集全球努力處理加密幣造成的問題。印度財長希塔菈曼也說，印度將促請全球共同努力監管數位資產，以打擊資助恐怖行動的行為，她大致提出八個領域，包括跨國機構的改革，以及食品及能源安全。