世銀：全球恐陷失落十年

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

世界銀行（WB）27日發表報告指出，2020年代全球經濟可能將經歷「失落的十年」；預測2022至2030年的潛在年均成長率為2.2%，是30年來最低水準；其中已開發國家年均成長1.2%，新興與開發中國家為4%。主要肇因是新冠疫情及俄烏戰爭。

潛在成長率是指長期間最高，且不會引發通膨竄升的經濟成長水準。世銀指出，2000至2010年全球經濟成長的「速限」，年均成長3.5%；2011至2021年降到2.6%，2022至2030年展望更差。如果當真發生全球金融危機或經濟衰退，潛在成長率將更大幅下降。

世銀首席經濟學家吉爾指出，「全球經濟正在營造失落的十年」；經濟潛在成長率持續下降，將使全球因應貧窮糾結、所得不均與氣候變遷等難題的能力大受影響。一線曙光則是各國政府若能實施正確計畫，提升生產力與勞動供給，並提振投資，則潛在成長率有希望提高到年均2.9%。

世銀指出，2020年代潛在成長率下降，有一半應歸咎於人口結構改變，使勞動力萎縮。世銀估計，如果南亞、中東及北非地區的女性勞動參與率，能夠提高到與整體新興和開發中經濟體相同的水準，則潛在成長率可提高1.2個百分點。

在財政/貨幣政策方面，世銀強調各國政府與央行須更密切合作，以確保彼此的政策不致互撞，尤其是在當前通膨居高之際。世銀呼籲各國聚焦於壓抑通膨，鞏固金融業穩定性，並降低負債，以贏回投資人的信心。

世銀並指出，各國必須投入更多資金於基礎建設，尤其是在氣候領域，包括運輸、農業、能源、土壤與水利系統，並估計將能使全球年均成長率提高0.3百分點。

世銀在呼籲全球貿易進一步自由化的同時，也建議一些航運及物流成本最高的國家設法使成本減半，包括海關及行政手續改革。各國可以採取對氣候有利的作法來降低貿易成本，例如取消關稅則中對碳密集產品的優惠。

報告並認為，服務業可能是全球「經濟成長新引擎」，強調疫情期間全球與資通訊科技（IT）有關的數位服務出口額激增，這對提升生產力大有助益，而開發中國家尤其應該提升與此有關的教育與訓練。

世銀 開發中國家 通膨

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