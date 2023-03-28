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股本將淪負數…印鈔票的Fed也會嚴重虧損？原來是「這因素」

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
聯準會從去年9月到今年2月間，持有的龐大公債及機構債券都發生鉅額虧損，營業虧損約達420億美元。路透社
聯準會從去年9月到今年2月間，持有的龐大公債及機構債券都發生鉅額虧損，營業虧損約達420億美元。路透社

美國的中央銀行聯準會（Fed）與許多美國民間銀行一樣，持有的龐大公債及機構債券都發生鉅額虧損；從去年9月到今年2月間，Fed的營業虧損約達420億美元；隨著虧損持續累積，預料不久後Fed的股本就會淪為負數。

去年9月起，Fed本身資產與負債之間因為「期限錯配（maturity mismatch）」所衍生的利率風險，已經使Fed發生現金營業虧損，截至2月底止平均每月虧損70億美元；原因是Fed高達數兆美元的長期債券投資，平均殖利率僅2%，但資金成本高達4.6%；時間愈長，虧損愈多，股本不足也就愈嚴重。

如果以民間銀行的標準來看，理論上Fed很快就會遭遇到與矽谷銀行SVB）相同的命運，但實際上當然不會如此。另外從1916年以來，Fed每年都對財政部交付盈餘，但2022及2023年可能難以提撥盈餘。

Fed 美國 矽谷銀行 SVB

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