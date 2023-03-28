Google母公司請法院駁回司法部反壟斷訴訟
Google母公司 Alphabet今天籲請美國聯邦法官，駁回司法部宣稱Google非法濫用線上廣告主導地位的訴訟案。
路透社報導，美國政府1月與8個州共同提出廣告技術訴訟，認為應強制Google出售廣告管理員套件。Google否認不法。
Alphabet今晚遞狀請求法庭駁回針對Google的反壟斷訴訟，Alphabet在書狀中說：「3年多來調查Google廣告技術業務的美國政府，已經收到Google提供的超過200萬份文件，並收集30多份Google證人的證詞，但仍無法找出證據來支持他們所謂的Google壟斷行為損害。」
Alphabet主張該案應被駁回，因為政府錯誤定義線上廣告市場，也不當排除臉書（Facebook）等強大的競爭對手。Alphabet還表示，政府估計Google廣告有「超過50%」的市占率，也低於主宰市場所需的70%。
Alphabet還表示，政府錯誤認定Google 10多年前收購 DoubleClick 和 AdMeld有害競爭。當時這兩筆交易都取得了反壟斷單位批准。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言