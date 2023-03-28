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巴菲特本月三度加碼西方石油 持股比率增為23.5％

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
「股神」巴菲特的波克夏公司，又再買進西方石油股票。 路透
「股神」巴菲特的波克夏公司，又再買進西方石油股票。 路透

根據周一（27日）稍晚申報文件，「股神」巴菲特波克夏公司（Berkshire Hathaway）近日又再加碼投資西方石油（Occidental Petroleum），敲進370萬股，總持股增加到2.117億股，占西方石油23.5%股權。

巴隆周刊（Barron's）說，波克夏持續利用石油與天然氣價格走弱的機會，以每股低於60美元的價格，買進西方石油股票。

最新這波加碼買進時間是從上周四到本周一，西方石油的股價介於每股58美元到59美元，波克夏支付了約2.18億美元。以西方石油周一上漲2.5%收在59.65美元的市價，波克夏現在所持西方石油股票的總價值，達到126億美元。

波克夏去年9月底以後，暫停購買西方石油股票，這個月才又再啟動。3月稍早，先買進600萬股，接著13日到15日又買進大約800萬股，現在再加碼370萬股。該公司最早是在一年前開始投資西方石油。巴隆表示，波克夏買西方石油的型態顯示了巴菲特對於建立目標公司股票部位的耐心。

身為一家公司持股10%以上的投資人，波克夏必須在兩個工作天內，揭露相關購買交易。

巴隆分析，最新的加碼炒熱市場的猜測，外界好奇波克夏究竟準備買多少西方石油股票？巴菲特是不是想要買下整家公司？假設波克夏以大約每股75美元的價格繼續買下剩下的股票，需要再花逾500億美元。以巴隆的估算，波克夏目前購入西方石油的平均價格在每股50美元低檔區。

波克夏除持有西方石油股票，也擁有近8,400萬張權證，可以每股略低於60美元執行。另有價值100億美元、股利率為8%的特別股。

巴菲特喜歡能源公司，波克夏目前持有大約270億美元的雪佛龍（Chevron）股票。

波克夏 巴菲特 均價

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