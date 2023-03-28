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油價一口氣飆高逾4% 因土耳其輸出原油受阻 金價跌1%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
伊拉克煉油廠輸油管。路透
伊拉克煉油廠輸油管。路透

國際油價周一（27日）收盤大漲超過4%，價格飆升至約兩周來的最高水準，因為從土耳其港口輸出原油受阻，提高交易人士的樂觀情緒，而且市場看好銀行業有望避免陷入進一步的危機；金價周一下跌超過1%，反映市場避險情緒降溫。

油價大漲逾4%

布蘭特原油5月期貨收漲3.13美元，漲幅4.2%，報每桶78.12美元。西德州原油5月期貨收盤上漲3.55美元，漲幅5.1%，報72.81美元。

布蘭特原油上周上漲了2.8%，而西德州原油期貨反彈了3.8%，因為銀行業的不安情緒有所緩解。

在一項仲裁決定確認從伊拉克北部庫德族自治地區庫德斯坦地區出口石油需要得到伊拉克的同意後，土耳其停止透過管道從庫德斯坦輸出原油，這使得大約40萬桶原油從土耳其港口傑伊漢（Ceyhan）運出的石油受阻。另據路透報導，該地區出口量約占全球石油供應量的約0.5%，即每日45萬桶。

根據盛寶銀行策略師Ole Hansen表示，如果為了幾天還不能恢復從傑伊漢運出原油，可能會進一步推高全球油價。

紐約Again Capital公司合夥人John Kilduff說，失去庫德斯坦的石油供應，可抵消俄羅斯生產和供應進入市場的影響。這也可能迫使庫德斯坦地區削減產量。

另一方面，美國倒閉的矽谷銀行獲得美國第一公民銀行收購，這帶動銀行股反彈，也舒緩市場關於銀行業系統性壓力的疑慮。

CIBC Private Wealth的高級能源交易員Rebecca Babin說：「今天原油價格出現了不錯的反彈，因為金融市場平靜了下來，為整個原油市場的清算止住了血。」

在俄羅斯總統普亭計劃在白俄羅斯部署戰術核武器之後，油價也從對地緣政治動盪的擔憂中獲得支持，這是俄羅斯迄今為止發出的最明顯的核訊號之一。

俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄羅斯已接近實現將原油產量減少每日50萬桶的目標，產量達到每日約950萬桶。

金價下跌超過1%

現貨黃金價格下跌1.2%，至每英兩1,952.95美元。美國黃金期貨收低1.5%，結算價報每英兩1,953.80美元。

由於市場對銀行業危機的疑慮有所緩解，促使投資人減少避險交易，轉而選擇股票和原油等風險較高的資產。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示，市場有一種平靜的感覺，人們回到一些風險較大的資產，所有像黃金這樣的避險資產都開始遭到拋售。

關於黃金稍早曾一度衝上每英兩2,000美元，Streible表示：「黃金市場的大部分反彈實際上是空頭回補。」他說，價格可能會繼續承壓。

現貨白銀跌1.1%，至每英兩22.98美元，白金跌0.6%，至970.81美元，鈀金跌0.2%，至1,412.97美元。

白俄羅斯 油價 金價

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