台積電ADR跌2.3% 較台北交易溢價縮為3.7%
台積電ADR周一大跌2.3%，收在90.66美元，較台北交易溢價3.7%。費城半導體指數同日下跌1.2%。
矽谷銀行（SVB）被收購提振銀行股，投資人對銀行業動盪進一步蔓延疑慮降溫，但科技股下跌限制了美股漲勢。
美股收盤，道瓊工業指數漲194.55點，漲幅0.6%，收32,432.08點，標普500指數漲6.54點，漲幅0.2%，至3,977.53點，那斯達克綜合指數跌55.12點，跌幅0.5%，至11,768.84點。
台灣加權股價指數周一下跌84.39點收在15,830.31點，台積電跌1.5%收在531元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 114.79 -1.31 109.00 5.31
中華電 CHT 119.49 -0.35 120.00 -0.42
台積電 TSM 550.61 -2.30 531.00 3.69
聯電 UMC 52.60 +0.70 53.00 -0.76
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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