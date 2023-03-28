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金融股反彈拉高美股 支撐市場兩周的科技股回落

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國科技股周一隨利率上升而回落，也受獲利了結賣壓影響。路透
美國科技股周一隨利率上升而回落，也受獲利了結賣壓影響。路透

矽谷銀行（SVB）被收購提振銀行股，投資人對銀行業動盪進一步蔓延疑慮降溫，但科技股下跌限制了美股漲勢。

美股收盤，道瓊工業指數漲194.55點，漲幅0.6%，收32,432.08點，標普500指數漲6.54點，漲幅0.2%，至3,977.53點，那斯達克綜合指數跌55.12點，跌幅0.5%，至11,768.84點。

美國10年期公債殖利率從上周收盤的3.379%攀升至3.527%。

標普500銀行股大漲3.1%，KBW區域銀行指數收漲0.6%。摩根大通漲2.9%，美銀急漲5%，是提振標普500指數最大的個股。

第一公民銀行（First Citizens）在宣布將收購SVB的存款和貸款後，飆漲超過50%。SVB本月倒閉，成為2008年金融危機以來最大規模的銀行倒閉事件。

第一共和銀行（First Republic Bank）急漲11.8%，彭博報導說美國當局正在考慮為這家銀行提供更多支持， 讓這家陷入困境的銀行有更多時間來支撐其資產負債表。

其他地區性銀行的股票也走高，PacWest Bancorp 上漲3.5%；Western Alliance Bancorp漲3%。

歐洲銀行股也走高，歐洲Stoxx 600指數中銀行股上漲約1.5%。德意志銀行(Deutsche Bank)上漲6%，從上周五因擔憂受波及而下跌8.5%後反彈。

蘋果1.2%。本季迄今，標普500科技股上漲16%以上。

Integrity 資產管理經理人Joe Gilbert說，「市場正處於銀行股和科技股之間的拉扯之中。隨著銀行股反彈，大量資金流出過去兩周支撐了大盤的科技股，」 「現在暗流湧動，而且利率上升也給科技股澆了一盆冷水。」

摩根大通首席策略師克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）說第1季「可能是今年股市的高點」，建議投資人保持防禦態勢。華爾街最著名的空頭之一、摩根士丹利策略師Michael Wilson對美股也持謹慎態度，稱獲利預測和價位需要下調。

加密幣相關股下跌，美國商品期貨交易委員會(CFTC)周一表示，已經對全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)及執行長暨創始人趙長鵬提起訴訟，理由是他經營一家「非法交易所，且幣安的合規計「不實」。

迪士尼收漲1.6%，該公司開始今年宣布裁員7,000人的行動。

指數 科技股 標普

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