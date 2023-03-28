美企垃圾債 恐爆違約潮

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

大西洋兩岸銀行相繼爆雷，引發信用環境趨緊，加上經濟衰退風險日益逼近，高盛集團（Goldman Sachs）預測，今年美企「垃圾債」的違約率只怕會更高。

根據高盛的統計資料，今年第1季美國將有超過110億美元的企業垃圾債違約，已超越過去兩年加總。高盛又把美企垃圾債今年的違約率預估值，從2.8%上修至4%。在聯準會（Fed）去年啟動升息之前，發行這類債券的企業鮮少違約。根據高盛的數據，以較長的時間來看，垃圾債過去25年的年均違約率為4.3%。

由卡魯伊（Lotfi Karoui）率領的高盛信用研究團隊，在每周寫給客戶的報告中說：「許多投資人都在詢問，未來在貸款過程中發生違約會是什麼樣子。」隨著違約的公司數量今年開始躍增，加上矽谷銀行、Signature銀行垮台後的信用環境趨緊，各界的擔憂開始加深。

CreditSights數據顯示，截至一周前，在美國垃圾債市場中，價位跌到反映公司已陷入困境的債券規模，達到1,200億美元左右。數據也指出，在上述兩家銀行違約之前，有將近100家發債公司的債券跌到陷入困境的價位，也就是其債券殖利率至少比美國公債高出1,000個基點。

高盛 美國公債 債券

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