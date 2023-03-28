彭博資訊專欄／逢低布局美股 再等一等

從3月上旬美國發生銀行倒閉事件以來，金融市場的主要因應作法就是跳入債市，主因投資人從銀行提出存款，而且賭經濟成長將進一步減緩，因而預期利率將隨之走低。從上周三Fed會議以來，美國2年期公債殖利率一度劇降將近50基點，便是證據。

這也可以解讀成聯準會（Fed）必定會降息，而且很快就會如此。最明顯的證據，就是美國短債殖利率曲線「倒掛」的幅度為30多年來之最，2年期殖利率比3個月期殖利率低了近整整1個百分點。只有當降息迫在眉睫時，這種反常現象才有道理。以往每一次出現如此大幅的「倒掛」現象之際，大致上都是Fed降息之時。

但Fed當然不同意這種看法；主席鮑爾上周還表示今年內不會降息，而且最新公布的利率預測「點狀圖」顯示，大部分決策官員預測今年內至少還會升息1碼。然而股票市場的表現又顯然與Fed不同調，因為儘管銀行股下跌，但大盤走勢卻依然強韌。股市認為Fed其實是在虛張聲勢，甚至Fed的預測根本就是個錯誤。

目前聯邦資金利率期貨市場預期，Fed下次會議（5月上旬）時將暫停升息，最快6月就會降息，今年底時利率將降到3.7%（3.50~3.75%），亦即總共將降息5碼。這表示當前的銀行危機預料將導致經濟衰退，迫使Fed在幾個月內就會扭轉貨幣政策方向。在此同時，美股今年迄今依然上漲，那斯達克指數也因為預期利率即將走低而上揚。綜合來看，這意味市場預期美國經濟將出現一次「完美衰退（immaculate recession）」，即產出萎縮有助於使利率下降，但並不會為企業盈餘帶來多大痛苦。

這種「完美衰退」可以想像，但不大可能成真。這也意味著投資人如果想要利用經濟衰退衝擊企業獲利的機會，來逢低布局美股，還可以再多等一下。

投資人該如何針對經濟衰退進行布局？黃金是不錯的標的，因為當Fed最終開始降息時，金價將會是受益者。但由於目前Fed仍處於緊縮周期，且實質利率維持正數（以通膨預期來平減），因此美國公債最為理想。現在就賭美股會漲，還為時過早，因為美股迄未反映經濟衰退的利空。

（作者John Authers是彭博資訊資深金融市場專欄作家／編譯任中原）