地區銀行股反攻！美股早盤漲逾200點 這銀行漲近30%
美股27日早盤上漲，投資人嘗試走出本月稍早矽谷銀行（SVB）倒閉引發的銀行業危機陰影，地區銀行股普遍上漲，原本被認為可能成為這場風暴下個受害者的第一共和銀行，更躍漲近30%。
道瓊工業指數27日早盤開高走高，上漲220點，或1.47%；標普500指數漲1.15%；那斯達克指數漲1.14%；費城半導體指數在平盤震盪；台積電ADR則跌約1%。
美國地區銀行股普遍呈現上漲，KBW地區銀行指數早盤上漲2.7%。第一共和銀行大漲28.3%至15.86美元，西太平洋銀行（PacWest）漲幅也逾7%。
一連串正面消息幫助市場恢復對銀行業的信心。CNBC上周末報導，小型銀行存款流向摩根大通或富國銀行等大銀行的狀況，近日已逐漸減緩。
彭博新聞也報導，美國政府考慮擴大對銀行業的緊急借貸方案，以給予第一共和銀行更多時間提升流動性；該銀行上周股價暴跌46.3%。
另外，美國聯邦存款保險公司（FDIC）也表示，第一公民銀行（First Citizens BancShares）將收購大部分的矽谷銀行，包括以165億美元買下矽谷銀行價值約720億美元的資產，其餘大約900億美元證券和其他資產則交由FDIC處置。
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