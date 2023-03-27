銀行業風暴趨緩歐股回漲 德銀早盤一度大漲逾7%

在上周矽谷銀行（SVB）和瑞信集團接連倒閉引發市場動盪後，歐股27日早盤回漲，銀行股也趨穩，德意志銀行一度漲幅逾7%，顯示市場對該銀行的財務體質至少暫時已放心。

路透報導，泛歐STOXX 600指數27日早盤上漲1.3%，歐洲銀行類股躍漲2.8%，扭轉了上周五（24日）重挫3.8%的跌勢。德意志銀行（Deutsche Bank）雖然上周五狂瀉8.5%，但27日早盤一度大漲7.1%。

美國的第一公民銀行（First Citizens BancShares）將接手矽谷銀行（SVB）存款和貸款的消息，讓投資人鬆了口氣。

Kepler分析師表示，市場的疑慮正開始變得「不理性」，德銀不會成為下一個瑞信集團；市場對德銀最急迫的疑慮，是該銀行的商用不動產曝險，但這項風險早已充分註記。花旗分析師也表示，德銀和德國商業銀行（Commerzbank）的商用不動產風險是「可管控的」。

接手瑞信（Credit Suisse）的瑞銀集團（UBS）27日早盤一度漲約2%，隨後漲幅收斂翻黑，目前股價水準比收購交易宣布前下跌約15%。