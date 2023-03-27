點燃瑞信風暴 沙國銀行董事長辭職

沙烏地國家銀行（SNB）董事長阿卡胡達里（Ammar Al Khudairy）本月稍早的發言，造成瑞信（Credit Suisse）股價急殺，如今以個人因素請辭。

彭博資訊報導，瑞信最大股東SNB 27日發出聲明稿宣布，阿卡胡達里以「個人因素」辭職，遺缺將由SNB執行長艾甘迪（Saeed Mohammed Al Ghamdi）接任。

阿卡胡達里本月稍早接受彭博電視訪問，被問到要是瑞信需要額外流動性，SNB是否願意進一步注資，他回答「絕對不會」（absolutely not）。這番話讓瑞信股價摔至歷史低點，信用利差也急速擴大，並且拖累歐洲整體銀行股。數天之後，瑞士政府安排瑞銀收購瑞信，以遏阻蔓延全球金融市場的信心危機。

受此影響，SNB對瑞信的投資在幾個月內銳減10億美元。SNB去年以14億瑞郎購入瑞信9.9%股權。