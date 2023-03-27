彭博：破產的矽谷銀行將被併購 傳買家是它
彭博引述知情人士報導，First Citizens BancShares 即將收購倒閉的矽谷銀行（SVB）。
知情人士透露，First Citizens最快周日達成協議，從聯邦儲蓄保險公司（FDIC）手中收購SVB。知情人士強調，尚未做成最後決定，談判仍可能會破裂。First Citizens 和FDIC目前無法立即置評。
SVB在放棄增資後不到48小時就垮了，成為美國十多年來倒閉最大的銀行，由於利率上升，SVB出售證券出現巨大損失，使投資人和存款人感到不安，引發擠兌。
上周五，總公司設於北卡羅來納州羅利（Raleigh）的First Citizens市值為84億美元。First Citizens資產為1,093億美元，是布局北卡羅萊納州、維吉尼亞州、西維吉尼亞州為主的地區性銀行。
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