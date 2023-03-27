推特估值 只剩200億美元

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
推特老闆馬斯克將發新股獎勵員工，但推特估值只剩200億美元，已不到去年收購價的一半。(美聯社)
推特老闆馬斯克將發新股獎勵員工，但推特估值只剩200億美元，已不到去年收購價的一半。(美聯社)

華爾街日報（WSJ）報導，社群媒體推特老闆馬斯克將發給員工新股做為獎勵，但這些股票對推特的估值約為200億美元，還不到他去年10月以440億美元收購推特價碼的一半。

報導指出，推特告訴員工，預計六個月後開始發放這些新股。推特在信中說，未來四年將內陸續發放新股給員工。

但目前不確定有多少推特員工收到這個股票獎勵。馬斯克收購推特後，薪酬一直是推特員工面臨的問題之一。

推特前員工透露，推特以往發放股票獎勵給員工時，都是分成好幾年發放。

這項新估值顯示自從馬斯克收購推特以來，該公司持續面臨挑戰，許多大型廣告主已停止在推特投放廣告，使推特的主要收入來源備受挑戰。

不過，報導引述馬斯克寫給員工的電子郵件表示，相當看好推特未來的發展，「我看到一條清晰但困難的道路，可以達到逾2,500億美元的估值」。這意味著現在發給員工的股票價值將增加九倍以上。

一份監管申報文件顯示，推特在2021年用於股票報酬的支出多達6.3億美元，當時推特僱用逾7,500名全職員工。

推特在被馬斯克收購後進行了幾波裁員和自願性離職，該公司尚未具體說明目前有多少員工，但馬斯克在去年12月表示，員工人數減少到大約2,000人。

另據向監管機關的申報文件顯示，在馬斯克以440億美元收購推特、並將其私有化時，推特表示，發放員工的股票將被轉換為每股54.20美元（收購價）的現金權利，但員工仍然對推特做為一家私人公司，將如何處理未來薪酬的問題存疑。

今年2月，馬斯克透過電郵告知員工，推特將「根據績效發給非常可觀的股票和其他報酬獎勵」。他說，員工將在3月24日獲得更多訊息。

馬斯克 廣告 社群媒體

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