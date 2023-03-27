叫陣星鏈 OneWeb完成低軌衛星部署

全球第二大低軌衛星營運商OneWeb 26日在印度成功發射最後的36顆衛星，完成其最初部署616顆衛星的計畫，今年有望在全球提供衛星寬頻服務，叫陣億萬富豪馬斯克SpaceX公司的「星鏈」（Starlink）低軌衛星服務。

OneWeb執行長馬斯特森在衛星發射前接受媒體專訪說：「這是大量辛勤工作的成果，顯然我們過去一年來經歷了地緣政治問題，但事實證明，我們團隊展現了強大的韌性，而且趕上進度。」OneWeb與印度太空研究組織（ISRO）合作，在印度東岸斯利哈里柯塔島的太空站發射這批衛星。

馬斯特森表示，OneWeb在軌道上已擁有足夠的衛星，5月起能為美國48州的企業和政府提供衛星寬頻服務，並在2023年底將服務範圍擴大至全球。

OneWeb發射完這批衛星，顯示這家太空新創公司即將否極泰來。OneWeb之前受新冠疫情引發的經濟動盪衝擊，導致在信用市場碰壁，並在2020年3月聲請破產。

OneWeb後來受英國政府和印度大亨米塔爾的巴提集團（Bharti Group）出手相救，此後更吸引軟銀、韓華系統公司及美國衛星系統業者Hughes前來投資。