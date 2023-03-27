加國祭獎勵 吸引跨國車廠

跨國車廠正投入數十億美元資金於加拿大的電動汽車製造業，主要是受到政府獎勵措施、原物料供應無虞和平價可再生能源的吸引。

德國福斯集團（VW）日前宣布，已選定將在加拿大安大略省建立在歐洲以外的第一座電池工廠，成為汽車產業展現對加國濃厚興趣的最新例證。福斯未說明具體細節，但加國工業部長說，在聖托馬斯鎮的這筆投資可能是加國汽車業史上最大筆投資。

福斯表示，加拿大天然資源是選擇安大略省原因之一，「加拿大提供了理想條件，包括在地供應原料和乾淨電力的廣泛使用。」

福斯宣布加拿大建廠計畫之前，通用汽車（GM）、Stellantis、法國輪胎製造商米其林（Michelin）、巴西礦商淡水河谷（Vale）、英國礦業巨擘力拓（Rio Tinto）和德國化工大廠巴斯夫（BASF），已相繼宣布在加拿大投資電動車或電池製造計畫。

加國受益美國及盟友減少對大陸某些關鍵礦物的依賴。據各公司宣布的計畫，去年宣布在加拿大投資電動車相關計畫的規模超過110億美元。