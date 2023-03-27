美救銀行 擬擴大緊急放款

隨著美歐銀行業風暴持續延伸，知情人士透露，美國當局正考慮擴大提供給銀行業的緊急放款機制規模，讓第一共和銀行有更多時間鞏固資產負債表。國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃表示，金融穩定風險持續升高，呼籲各國保持警戒。

彭博資訊報導，美國官員還沒決定要提供什麼支持給第一共和銀行，擴大聯準會（Fed）現有的緊急放款機制規模，是目前早期階段正在評估的幾個選項之一。

為符合銀行法規禁止救濟措施幫助特定銀行的規定，擴大Fed流動性支持措施，將適用於所有符合資格機構，但可調整成確保嘉惠第一共和銀行的方式。

不過，目前監管機關必須投入更多精力處理已倒閉的矽谷銀行（SVB）和Signature銀行事宜。此前巴隆周刊報導，聯邦存款保險公司（FDIC）希望趕在27日開盤前，宣布收購矽谷銀行的買家。彭博報導，Valley National Bancorp和First Citizens BancShares等兩家銀行正在競購矽谷銀行。

知情人士說，即便沒有緊急措施，美國官員認為第一共和銀行目前的營運夠穩定，不需要立即干預。官員認為，第一共和銀行的存款已穩定，不太可能遭受像矽谷銀行一般的突然而嚴重擠兌，但在尋找解決資產負債表結構問題的解方之際，手上現金仍足以應付客戶需求，包括多家美國大銀行存入的300億美元。

喬治艾娃則說，雖然先進經濟體對銀行倒閉的果斷回應，緩解市場壓力，但各國仍須戒備，「我們將繼續密切監控發展，評估對全球經濟前景和金融穩定的潛在影響」。

美國小銀行存款外流到摩根大通等金融巨擘的速度已放慢，成為情勢回穩的跡象，但投資人也在追查下個可能的爆雷點，尤其美國小銀行的商用不動產貸款不成比例地高，可能成為下個風險來源。