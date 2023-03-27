大型股漲勢 掩蓋大盤弱點

在當前的市場動盪中，投資人正遵循一項傳統策略：買進多年來領漲股市的大型股。這種策略也確實拉升美股大盤，卻掩蓋了更廣泛市場的弱點，包括銀行業者正在緊縮放款標準，衝擊小企業，美國垃圾債違約機率也升高，同時漲勢太過集中也會加劇市場震盪。

從3月8日矽谷銀行引發銀行體系憂慮以來，蘋果、微軟、Google母公司字母、亞馬遜及輝達等五家市值最高的公司，股價已分別漲了4.5%~12%，表現優於標普500指數的下挫0.5%。隨著本周市場可能迎接更多銀行動盪與經濟數據，大型科技股預料將繼續吸金。

然而，一些被技術分析師預用於評估廣泛市場健全度的深度指標卻轉趨黯淡，標普500指數的均等加權指權指標3月來已跌逾5%。Hi Mount研究公司投資策略師戴爾威契指出，在紐約證交所與那斯達克交易所掛牌的企業，股價觸及52周新低的公司數量正連三周創新高。

早在矽谷銀行倒閉前，銀行業者就已因聯準會（Fed）激進升息而緊縮放款，1月資深放貸人員調查顯示，緊縮放款標準的銀行比率增至44.8%，為2020年6月來最高，考慮到地區銀行面臨的問題，這個比率可能進一步攀升。