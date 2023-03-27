瑞郎 避風港地位下滑

瑞士當局安排瑞士銀行買下瑞士信貸的爭議，正使瑞郎的避險光環蒙塵，投資人在市場動盪環境下，紛紛買進其他安全資產，導致瑞士金庫存放的黃金價值增幅，超過瑞郎的升幅。

路透報導，常在市場受壓或震盪時被當成避風港的瑞郎，在瑞士13日表示正緊盯瑞信情勢後的一周，兌美元匯率貶值0.9%。

美國商品期貨交易所數據顯示，在21日止當周，投機客已加碼瑞郎的空頭部位8億美元，為2021年3月初以來單周最多。

丹斯克銀行外匯策略師昆比－尼爾森表示，這絕對與銀行業的發展有關，投資人或許也會投入一些資產在瑞郎避險，但由於風險集中在瑞士經濟與銀行業，因此也不敢布局太多。高盛資深外匯策略師卡希爾說，美國銀行壓力迄今都意志在地區銀行，歐元區多數銀行也未受波及，「瑞郎不是『全方位』的避風港」。

但分析師也認為，瑞郎的避險貨幣地位不太可能因此終結。巴克萊外匯策略師團隊就說，瑞士的資本流入「驟止」的機率極低，問題反而是這場金融體系的信心降低，是否開啟「慢速流出」過程。