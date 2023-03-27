金價走高 市場押注還會漲

國際金價上周觸及12個月高點後，商品交易員正大舉押注金價將進一步上漲，因投資人預料美國聯準會（Fed）的升息周期已經、或即將結束，而銀行業風暴和經濟衰退疑慮也使投資人尋求安全天堂。

現貨金價上周一度衝破每英兩2,000美元，漲到每英兩2,009.73美元，上次金價漲破2,000美元，已是在去年2月俄羅斯剛入侵烏克蘭。國際金價上周也數度測試這個壓力線，而黃金選擇權合約的交投情況顯示，許多投資人預期未來幾周金價將進一步衝高。

金融機構通常利用期貨合約、指數型基金（ETF）或黃金選擇權合約來押注金價走勢。花旗集團北美商品主管竇西表示，最近幾周這三大管道的投資活動都大幅升高。他表示，「一大催化劑是美國地區銀行體系承受壓力，使市場出現強勁的單向買盤」。

黃金ETF有望在3月出現十個月來首見的資金淨流入，與ETF掛鉤的買進選擇權成交量已接近歷史高點。本月初以來，SPDR黃金信託ETF的5日移動平均交易量已激增逾五倍，買權／賣權比率也達到極端水準，顯示交易商的普遍共識就是金價將扶搖直上。

芝加哥商品交易所（CME）的黃金期貨與選擇權也出現類似買氣，包括「價外」（out of the money）期權，亦即只有當金價創新高時才需要付款的合約。

美國矽谷銀行與Signature銀行本月上旬接連倒閉，已成為金價上漲的短期與較長期催化劑。渣打銀行貴金屬分析師古柏表示，在兩家銀行倒閉之後的數日內，由於交易商尋求危機時期的避風港，對黃金進行「戰術性」布局的買盤激增。

以往發生類金融危機時，黃金買氣雖也會增加，但因一些投資人為應付其他資產的保證金追繳令，被迫賣出黃金，使買、賣雙方力道彼此抵銷。

不過，古柏表示，過去幾個月黃金基金一直是資金淨流出，多單部位已經很低，使市場賣盤遠小於買氣。銀行危機也使投資人重新評估利率展望，認為Fed升息周期已經結束；果真如此，金價還有更大的上漲空間。

另一方面，股市也都在為可能到來的經濟衰退布局，股市投資人已重新思考曝險，尋求防禦資產，上周除了銀行股，其他對成長敏感的類股也都重挫，包括能源、汽車、礦業等類股，資金轉進食品、製藥及電信等防禦類股。