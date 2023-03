「摩爾定律」發明者逝世 他留下4金句⋯向成功企業家學習！

美國半導體大廠英特爾(Intel)聯合創始人戈登.摩爾(Gordon Moore)3月24日在家人的陪伴下,於夏威夷家中逝世,享耆壽94歲。

摩爾在1965年提出半導體發展的黃金法則「摩爾定律」(Moore's law),他預言積體電路上可容納的電晶體數目,約每隔24個月便會增加一倍。儘管現在普遍的說法是每18個月會增加一倍,但摩爾定律之後50多年個人電腦、智慧型手機、網際網路的高速飛展,脫離不了關係。

摩爾在1968年和同事羅伯特.諾宜斯(Robert Noyce)創立了英特爾,靠著積體電路上可容納的晶體管數目,每隔12到18個月便會增加一倍、性能也將提升一倍,而價格會下降一半的洞見,建立了英特爾獨特的基本模型。

然而,當電晶體縮到矽材料物理極限,最終將會無法突破最大效能。2022年,輝達共同創辦人黃仁勳表示「摩爾定律已死」(Death of Moore’s Law)。台積電董事長劉德音2021年曾說,過去50年來,每人遵循摩爾定律的步伐、知道縮小電晶體尺寸是唯一方向,但現在台灣半導體業已經走到隧道出口,已經超越摩爾定律。

英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger)回擊摩爾定律已死的說法,「摩爾定律還活著,而且活得很好。」

摩爾(Gordon Moore):我是「偶然的企業家」

摩爾曾向《財富》雜誌說自己是個「偶然的企業家」,他沒有強烈的創業衝動,但他對半導體的天份和眼光,讓與創業夥伴、和後來加入的早期員工建立了強大的合作關係。

他的天賦也激勵了為他工作的工程師,在他和諾宜斯的領導下,英特爾在1970年代發明了全球第一個商用微處理器,為個人電腦開闢了道路。以下是摩爾曾說過的話:

If everything you try works, you aren't trying hard enough.

● 作為一名企業家,我學到的大部分東西於都來自反覆試驗。

Most of what I learned as an entrepreneur was by trial and error.

● 領導者要做的其中一件事,就是消除錯誤帶來的恥辱感。

One thing a leader does is to remove the stigma of mistakes.

● 我認為對工程師而言,今年的失敗提供了明年再嘗試的機會。不要避免失敗,你應該希望它們發生,這樣你才能快速取得進展。

With engineering, I view this year's failure as next year's opportunity to try it again. Failures are not something to be avoided. You want to have them happen as quickly as you can so you can make progress rapidly.