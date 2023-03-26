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消息稱三星正自研GPU IP基於AMD RDNA架構

集微網／ 集微網
三星基於Arm架構設計研發的Exynos處理器自2011年面世以來表現不佳，且產能嚴重受限之後，有消息稱三星正在加速開發新一代SoC以及定製GPU，帶頭開展該項目的是三星的智能手機部門，而非晶片設計部門。美聯社
三星基於Arm架構設計研發的Exynos處理器自2011年面世以來表現不佳，且產能嚴重受限之後，有消息稱三星正在加速開發新一代SoC以及定製GPU，帶頭開展該項目的是三星的智能手機部門，而非晶片設計部門。美聯社

集微網消息，知名數碼爆料人Revegnus在推特上發文稱，三星正基於RDNA架構開發其獨家GPU，並且可能需要AMD的幫助才能形成一個IP，預計在三年內完成。

三星在Exynos 2100之前都是一直依賴ARM的Mali GPU設計，而這一切都可能因此而改變。三星基於Arm架構設計研發的Exynos處理器自2011年面世以來表現不佳，且產能嚴重受限之後，有消息稱三星正在加速開發新一代SoC以及定製GPU，帶頭開展該項目的是三星的智能手機部門，而非晶片設計部門。

有消息稱，三星取消了Exynos 2300和Exynos 2400的量產計劃，並計劃與谷歌合作推出搭載神經處理器的Exynos 2500。

據韓媒去年12月報導，三星宣佈，它已開發出世界上第一個將GPU轉換為存儲計算一體化（PIM）的大型計算系統，並正在考慮如何與學術界和合作夥伴共享該系統。

三星 GPU AMD

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