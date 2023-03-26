傳iPhone 15近接傳感器磊芯片 供應商將變更為IQE

集微網消息，天風國際分析師郭明錤25日表示，英國磊晶片大廠IQE將取代光通信模塊台廠聯亞，成為蘋果iPhone 15系列的近接傳感器的磊晶片獨家供應商。

郭明錤指出，所有iPhone 15機型雖都將採用與iPhone 14 Pro相同的動態島設計，但差別在於iPhone 14 Pro將近接傳感器放置屏下、動態島外。

郭明錤認為，iPhone 15系列動態島面積幾乎沒有變化下，但近接傳感器將放在動態島內，因此Finisar將改供應波長940nm的近接傳感器，而上遊磊晶片供應商也改為IQE，而非目前的聯亞。

據悉，近接傳感器用來感測物體的距離，並相對應地做出該有的反應，iPhone的接近傳感器就可以知道用戶貼近設備時，系統會調整屏幕亮度，或者感測環境光來顯示適合的背光亮度。

聯亞主要從事生產以砷化鎵與磷化銦為基板的Ⅲ-Ⅴ族材料化合物的磊晶片。