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日媒：日本出口限制 使南韓晶片材料製造商受益

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由於日本對南韓關鍵材料出口的限制，促使三星電子等晶片製造商在當地採購，南韓晶片製造材料供應商的利潤在過去四年裡增長了一倍多。圖／集微網
由於日本對南韓關鍵材料出口的限制，促使三星電子等晶片製造商在當地採購，南韓晶片製造材料供應商的利潤在過去四年裡增長了一倍多。圖／集微網

集微網消息，由於日本對關鍵材料出口的限制，促使三星電子等晶片製造商在當地採購，南韓晶片製造材料供應商的利潤在過去四年裡增長了一倍多。

據日經亞洲評論報導，鋻於日本政府在雙邊關係解凍之際結束了材料出口限制，投資者和行業觀察人士將關注這些供應商能否保持增長。

在限制收緊後不久，南韓証券交易所於2019年8月確定了17家材料公司，當時預計這些公司將領導南韓國內生產，以應對日本更嚴格的出口規定。

該報導指出，自2019年8月以來，在大約三年零七個月的時間裡，這些股票的指數上漲了2.3倍，超過了基準KOSPI。這要歸功於這一時期業績的顯著增長。在此期間，該行業16家盈利穩定、可比較的公司的總銷售額在2018年至2022年期間增長了一半，達到19.45萬億韓元（150億美元），營業利潤為1.67萬億韓元，增加了2.5倍。

南韓半導體工業協會副會長兼首席運營官Ahn Ki-hyun表示，「出口限制對南韓公司沒有造成任何實際損害，這對日本公司來說可能更難，因為對南韓出口的審查更嚴格，日本公司不得不處理更多的繁文縟節」。

據悉，2019年7月，因南韓勞工賠償案紛爭，日本於當月開始限制對南韓出口高純度氟化氫、含氟聚醯亞胺、光刻膠三種關鍵半導體材料，並於同年8月將南韓移出貿易程序簡化的「白名單」。同年9月，南韓向WTO提出申訴，也將日本移出貿易「白名單」。

近日在兩國首相會面中，日本方面承諾於3月底取消部分對南韓出口高科技材料的限制。在日方行動之前，南韓率先撤回了在WTO的申訴，並著手將日本重新列入「白名單」。

日本 半導體 南韓

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