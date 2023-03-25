美股在銀行震盪下連兩周收高 銀行若收傘將添衰退疑慮

美國股市周五扳回一開始由銀行股攪動的頹勢，在美國當局承諾確保金融穩定之後轉而反彈。儘管銀行業體質堪憂的疑慮未退，標普500指數和那斯達克綜合指數仍連續兩周收紅。

德意志銀行周五在歐洲股市崩跌之後，投資人提防下周銀行股仍會繼續震盪。下周五公布的美國消費者信心和2月個人消費支出（PCE）物價，也可能牽動市場。

摩根大通資產管理全球市場策略師貝爾（Michael Bell）表示，投資人正設法了解「銀行體系的疑慮會導致授信條件收緊到什麼程度」。

標普500指數開盤頭一小時即大跌1%，反攻之下，標普500指數上漲0.6%；道瓊工業指數和那斯達克綜合指數各漲0.4%和0.3%。一周下來，標普漲1.4%，道指和那指各漲1.2%和1.7%。

費城半導體指數和台積電ADR周五各跌1.7%和1.9%，周線仍各漲1.2%和3.7%。

投資人繼續湧向美國公債市場避險。美國公債殖利率從周四的3.406%降至3.379%，連三周下跌的跌幅是2020年3月疫情封鎖開始以來之最。美國2年期債券殖利率從3.808%降至3.777%。

金融股周五漲跌互現，美國大型銀行和歐洲銀行下跌，而幾個區域性銀行則繼續從最近頹勢中反彈。

瑞信集團（Credit Suisse Group）爆發危機後，投資人擔心德意志銀行（Deutsche Bank）會是下一個爆雷的銀行。德銀在德國上市股票崩跌8.5%，引發歐洲銀行股全面下跌。在美國，摩根大通下跌1.5%，摩根士丹利下跌2.2%。區域性銀行上漲，但第一共和銀行（First Republic Bank）繼續崩跌，今年來跌幅擴大為90%。

美國金融穩定監督委員會（FSOC）周五臨時開會後表示，儘管個別銀行面臨壓力，整體金融體系依然穩健。

Navellier & Associates 投資長納維里爾（Louis Navellier）說：「恐慌掀起連帶效應，今天是德意志銀行。好消息是公債殖利率已經崩跌。 」

當經濟衰退疑慮加劇時，銀行身為經濟中信用流通的管道，往往最先出現影響。如今越來越多的人開始押注，聯準會（Fed）為避免經濟衰退，將不得不停止升息。

交易員已不再預期Fed會在5月升息，還轉而押注最快可能在6月即轉而降息，不理會Fed主席鮑爾表明降息並非他「基本情境」之說。有「債券天王」之稱的雙線資本公司創辦人岡雷克認為，Fed不久將「大幅」降息，並警告美國殖利率發出「衰退的緊急警報」。

在資產價格動盪之際，投資人投向多年來引領大盤上漲的美國大型股，尤其是美股市值前五大公司──如今是蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜和輝達。美國公債殖利率回落，也有助於推升成長股。蘋果和微軟本月各漲9%和12%，Alphabet漲17%，輝達漲15.4%。