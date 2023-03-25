2023全球最有價值半導體品牌排名：英特爾／台積電／英偉達居前三

集微網消息 近日，品牌價值顧問公司Brand Finance的報告顯示，台積電今年的品牌價值增加5%至約216億美元，在全球20大半導體品牌名列第二，而且近逼榜首英特爾（Intel）。

每年，領先的品牌估值諮詢公司Brand Finance都會對5,000個最大品牌進行測試，並發佈 100 多份報告，對所有行業和國家的品牌進行排名。年度Brand Finance Semiconductor 20 2023排名中包含前20個最有價值和最強大的半導體品牌。

據最新排名顯示，今年榜首仍是英特爾，但品牌價值下滑10.6%至229.36億美元。除了服務器和工業市場之外，英特爾還建立了一個基於筆記本電腦和台式電腦的部分面曏消費者的品牌，而台積電實質上是一個企業對企業品牌，致力於為蘋果、AMD、英偉達和移動設備製造半導體。

第二名的台積電品牌價值則增加5.3%到215.64億美元，拉近和英特爾之間的差距。 報告指出，Brand Finance除了計算品牌價值，也會透過市場環境、股東權益、商業表現等諸多指標，評估品牌的相對強度，雖然台積電的品牌分數從80.3分微降到78.9分，卻已經成為半導體產業最強的品牌。

第三名英偉達（Nvidia）的品牌價值擴增0.1%，成為169.22億美元；SK海力士品牌價值減少2.3%至91.46億美元，名列第四；高通品牌價值增加10.4%至85.83億美元，排名第五。

排名第六的博通（Broadcom）品牌價值暴增28.8%至82.08億美元，是今年成長最快的品牌，主要與該公司的網絡與數據裝置需求日增有關。價值成長第二快的品牌是Analog Devices，增加21%到19億美元，位居第19，今年為新進榜。

自疫情開始以來，AMD的品牌價值今年增長了15%至69億美元，品牌價值實現了非凡的增長。在2020年初的大流行時期之前價值14億美元，該品牌現在的價值幾乎是原來的五倍，略低於70億美元。

意法半導體（品牌價值增長13%，達到23億美元）是全球對智能設備興趣的主要受益者，為電動汽車、工廠機器、智能手機和牙刷等許多不同的產品製造微芯片。近年來，意法半導體憑借其強大的品牌組合、可靠的分銷網絡和供應商基礎，其品牌價值不斷增長。

品牌財務估值總監Alex Haigh評論道：「在全球貿易、人工智能、移動計算和政治中，計算能力和效率是一個越來越有爭議和重要的領域。在半導體的生產、分銷和使用方面的明顯沖突正在浮出水面，這反映了這些品牌對全球經濟的重要性。為了保持其品牌實力和價值，芯片品牌需要以保持其技術優勢和生產效率，同時培養與有興趣幫助某些品牌的政府的關系。」