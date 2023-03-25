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半導體黃金法則「摩爾定律」發明人！英特爾共同創辦人摩爾逝世

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半導體黃金法則「摩爾定律」發明人！英特爾共同創辦人摩爾逝世

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國半導體公司Intel宣布，其共同創辦人摩爾（Gordon Moore）24日在夏威夷家中逝世，享耆壽94歲。美聯社
美國半導體公司Intel宣布，其共同創辦人摩爾（Gordon Moore）24日在夏威夷家中逝世，享耆壽94歲。美聯社

美國半導體公司Intel宣布，其共同創辦人摩爾（Gordon Moore）24日在夏威夷家中逝世，享耆壽94歲。

摩爾1965年提出知名的摩爾定律（Moore’s law），其經過長期觀察後發現，積體電路上可容納的電晶體數目，約每隔兩年便會增加一倍，同樣運算速度的晶片價格則每兩年會變成二分之一。摩爾隨後於1968年與其同事諾伊斯（Robert Noyce）共同創辦英特爾。

摩爾於1979年成為董事長和執行長，於2006年退休。退休後摩爾透過創立基金會從事慈善事業，自2000年起已捐贈51億美元資金做為慈善用途。

在2005年的採訪中，摩爾表示很開心自己能趕上半導體產業發展的初期，見證到從無法製造出電晶體，一路到在晶片上容納高達17億個電晶體的過程。

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