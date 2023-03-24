「富爸爸，窮爸爸」作者：持續升息恐造成股匯債房市通殺

暢銷書「富爸爸，窮爸爸」的作者羅伯特‧清崎（Robert Kiyosaki）警告說，資產價格將因為擋不住持續升息的壓力而崩盤，屆時股債房市預料慘跌。他並抨擊美國聯準會（Fed）持續升息是在扼殺成長和侵蝕美元價值。

清崎23日推文說：「持續升息將重創股債房市及美元」，他預估龐大的衍生性商品市場也將被升息壓力壓垮，並砲轟Fed持續升息和砸錢救經濟。

清崎建議投資人買進貴金屬和加密貨幣，做為物價上漲和美元走弱時的避險資產。他先前推文說：「在一個橫跨股債市、共同基金及ETF的投資組合中存錢和投資，這是很冒險的建議。我仍認為，在時局不穩時，黃金、白銀和比特幣是最佳選擇。」

過去逾18個月來，清崎持續對歷史性的市場崩盤和大規模衰退發出警訊。儘管這些預測尚未成真，但清崎之前確實精準預測一些情況。例如，他2月28日推文說：「銀行擠兌山雨欲來？」一周多後，美國矽谷銀行（SVB）因不堪存款戶擠兌而崩垮，並由美國聯邦政府接管該銀行。