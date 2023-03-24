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Fed波斯提克：決定升息1碼是因為銀行體系仍穩

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
波斯提克說，本周聯準會（Fed）並非輕率做出升息1碼的決定。路透
波斯提克說，本周聯準會（Fed）並非輕率做出升息1碼的決定。路透

美國亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）指出，銀行業風暴持續肆虐之際，本周聯準會Fed）並非輕率做出升息1碼的決定。

彭博資訊報導，波斯提克24日在美國全國公共廣播電台（NPR）新聞表示：「（現場）有許多辯論，這不是直截了當的決定，但是到頭來，我們的決定是有明確跡象顯示銀行體系健全強韌。這樣的背景下，通膨仍舊過高」。

他說，矽谷銀行（SVB）在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）開會前不到兩周倒閉，造成很多不確定性，若干決策者討論是否該暫時停手。會議登場前的周末，事態未見惡化讓他感到安心，相信能度過難關。

聯準會（Fed）主席鮑爾22日在FOMC會後向記者表示，會議舉行前幾天，曾思索過暫停升息的問題，不過開會時的升息共識相當強。

聯準會 美國 Fed 升息

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