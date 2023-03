獲准參訪後驚吐感想 美資深記者：在台積電工廠見到神的面容

美國資深記者赫弗南(Virginia Heffernan)在破例獲准參訪台積電位於竹科的晶圓12A廠後,為老牌知名科技雜誌Wired撰寫了長文,並且以「我在一座半導體工廠見到了神的面容」(I Saw the Face of God in a Semiconductor Factory)為題,寫下了這段奇妙經歷。

赫弗南表示,她在抵達台灣時思考著民主的命運,同時形容參訪台積電的這一行程,是對台灣「護國神山」的朝聖之旅。

赫弗南說,在她提出參訪台積電工廠要求屢屢被拒絕後,終於獲得機會前往,並且遵照縝密的流程穿上了防塵衣才能進廠,就怕微小的灰塵破壞了晶片製造流程。

根據AppleInsider網站引述這篇報導,台積電生產了世界上三分之一的晶片,尤其是為iPhone與Mac生產晶片。每六個月,台積電13個工廠之一的台南Fab 18廠,就為蘋果雕刻與蝕刻一百京(quintillion,10的18次方)個電晶體。

赫弗南說,台積電2萬名的技術人員僅占員工總數的三分之一,工程師的起薪相當於每月5,400美元(新台幣約16.47萬元),這在套房租金約450美元(新台幣1.36萬元)之處,是非常高薪了。

她也拜會了台積電董事長劉德音。劉德音告訴她,有兩個特質讓台積電的科學人員特別不同,那就是「好奇心」與「毅力」。赫弗南也對宗教信仰的普遍感到意外,劉德音則說:「每個科學人員都必須相信神」。

劉德音告訴赫弗南:「我們正在做原子結構。我告訴我的工程師,『要像個原子大小的人』來思考。」劉德音也引用箴言的一段話,「將事隱祕乃神的榮耀,將事察清乃人的榮耀」。

赫弗南指出,台積電工程師把美國工程師視為「嬰兒」(babies),因為他們在精神上沒辦法經營最先進的晶圓廠。這些說法是回應美國工程師在海外培訓期間,把台積電稱為「血汗工廠」的說法。