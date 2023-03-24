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拆解Meta新VR頭戴裝置！可能鴻海組裝、美製零件占3成

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Meta公司的VR頭戴裝置Quest Pro。路透
Meta公司的VR頭戴裝置Quest Pro。路透

臉書母公司Meta去年10月推出虛擬實境（VR）頭戴裝置「Meta Quest Pro」，根據「日經亞洲」的拆解報告，該產品採用美國的晶片做為核心零組件，大陸製零件則占少數，顯示在美中高科技衝突加深之際，Meta在微晶片方面極力避免地緣政治風險，同時採用來自大陸的顯示器和基本以便降低成本。至於組裝，推測可能是鴻海代工。

Meta Quest Pro的定價為1,499.99美元，是前一代的Meta Quest 2的逾三倍。根據日經亞洲與東京電子裝置研究機構Fomalhaut Techno Solutions合作的拆解報告，美國零組件占這項產品總零件成本的34%，較前一代高出4個百分點；大陸的零組件占了總成本的18%。

Fomalhaut推測，一台Meta Quest Pro不含組裝成本的零組件價值約440美元，約是Quest 2的2.4倍。Fomalhaut表示，這款頭戴裝置的組裝業者很可能是鴻海。

報告顯示，核心的資訊處理元件，像是半導體、儲存裝置與通訊零件多是美國製，包括核心晶片來自高通、快閃記憶體來自威騰電子，其餘來自日、韓，例如DRAM晶片來自SK海力士，只有其餘少數重要零件，像是訊號發送的零件，才是由大陸晶片廠提供。

Fomalhaut執行長柏尾南壯表示，陸製零件用於Meta Quest Pro的顯示器與基板。產品中有兩個1800 x 1920畫素的顯示器，顯示器來自大陸面板廠京東方，利用LCD技術而非會出現在高階智慧手機的OLED技術，但LCD顯示器使用了「量子點技術」，使色彩更飽和、影像更細緻與精確。此外，固定主機板和散熱風扇的基本是採用陸製技術，電池則是由大陸的欣旺達組裝。

柏尾南壯指出，這款裝置的半導體等主要零件大多來自美國，代表顯示器零件部分並未受到美中貿易摩擦影響，另一方面，使用美國製零件可能是該產品價格高昂的原因，「同樣的零件可從中國採購，價格約是美製零件的30%」。

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