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遭興登堡放空狙擊！ 推特創辦人支付公司Block慘跌15%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
支付公司Block股價在23日重挫近15%，該公司旗下擁有Cash app應用程式。路透
支付公司Block股價在23日重挫近15%，該公司旗下擁有Cash app應用程式。路透

推特創辦人多爾西（Jack Dorsey）旗下的支付公司Block股價在23日重挫近15%，此前做空機構興登堡研究公司（Hindenburg Research）發表一份報告，質疑Block的用戶數量，並指控該公司採取掠奪性策略與忽略平台上的詐欺，Block則揚言採取法律行動反擊。

Block的前身是Square，目前由多爾西擔任董事長兼執行長，而興登堡正是先前做空狙擊印度阿達尼集團（Adani Group）、引發印度金融市場動盪的放空機構。

興登堡研究公司表示，對Block進行長達兩年的調查發現，該公司藉著公布「充滿虛假和重複帳戶」的誤導性指標，對Cash App服務的真實用戶數字「灌水」，而且還以「掠奪性貸款和收費」的方式對低收入者和少數族裔佔便宜。這是Block向來矢言要服務的族群。興登堡說，基於純粹的基本面，Block股價有下跌65%至75%的空間。

Block發表聲明說，興登堡的報告「與事實不符，具誤導性」，「目的在欺騙和迷惑投資人」，公司正研議對興登堡採取法律行動。

Block股價在紐約股市下跌近15%，收每股61.88美元，盤中一度重挫22%，寫下三年來最大盤中跌幅。

興登堡聲稱其在調查中發現，Block廣受歡迎的Cash App可能讓騙子便於利用疫情期間的政府刺激計畫。在回應索取公開記錄的請求時，馬薩諸塞州告訴興登堡，該州尋求從Cash App帳戶背後的銀行追回超過69,000筆失業金，超過其試圖從摩根大通和富國銀行等擁有更多客戶的大銀行追回的數量。

興登堡在報告中表示：「內外部人士都曾警告，多人使用相同的銀行帳號接收政府資金是一個尖銳的警示信號，但Block無視了這些警告」，「Cash App合規流程中的多個關鍵失誤為騙取數十億美元的政府付款提供了便利」。

Block表示，打算與美國證管會（SEC）合作，「研議就針對我們Cash App業務的不準確和誤導性報告對興登堡研究採取法律行動」。

根據彭博資訊的計算，興登堡自2020年以來已經瞄準大約30家公司，這些公司的股票在報告發布隔天平均下跌約15%，六個月後平均下跌26%。除了阿達尼集團外，興登堡也曾在2020年9月針對電動車新創Nikola，此後Nikola股價崩跌、創辦人陷入詐欺訴訟。

印度 詐欺

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