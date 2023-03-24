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美國再將14個中國大陸實體加列入未經核實名單

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國政府24日再把14家中國大陸實體納入「未經核實名單」。歐新社
美國政府24日再把14家中國大陸實體納入「未經核實名單」。歐新社

美國政府24日再把14家中國大陸實體納入「未經核實名單」（Unverified List），迫使美國出口商在出貨產品給這些實體前，須進行更多實地查核，因為美國官員無法調查清單上的實體。

企業或組織被納入「未經核實名單」後，美國政府將要求驗證這些企業，但若企業所在國不作為，阻礙完成驗證，60天後仍無法進行終端驗證，將被納入「實體清單」（Entity List），屆時業者要出口美國技術和產品給這些企業，將須申請許可證，但採推定拒絕原則。

根據彭博資訊，這14家中國大陸實體包括Airpart Consolidated Trading（位於香港）、億控國際(香港)有限公司、廣州信維電子科技股份有限公司、HK P&W Industry Co. Ltd.（位於香港）、捷高國際貨運(香港)有限公司、Kesina Services、Lightstar Technology Ltd.、山東越海通信科技股份有限公司、盛維科技有限公司、信維科技電子有限公司、小豹電子有限公司、溢威有限公司、優勝達科技(香港)有限公司，以及Winners Global Trading Co.（位於香港）。

根據美國出口管制條例第740.2(a)(17) 款規定，各方對被納入這項清單實體的出口、再出口及國內移轉交易，將暫停被納入出口許可申請例外範圍，根據744.15(b)款規定，出口商、再出口商及國內移轉方，若要在不須申請許可證的情況下，在出口、再出口及國內移轉產品給這些實體時，必須取得並且保存對方的「未經核實名單」聲明。

美國商務部副部長Don Graves表示，「執行我們的出口管制措施是保護美國國家安全的關鍵環節，「我們致力於使用我們可用的所有工具，以確定美國先進技術在全球的使用情況」。

此外，美國商務部也把來自土耳其、阿聯酋、德國、保加利亞、加拿大、印度尼西亞、以色列、馬來西亞、沙特阿拉伯和新加坡的18家實體加納入清單。

美國 香港 馬來西亞

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