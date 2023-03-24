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3/24【早晨財經速解讀】美股大爆噴 銀行危機落幕?我央行跟進升息半碼

美貨幣市場基金規模再創新高 兩周吸金2,380億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
截至3月22日當周，有1,174億美元流入美國貨幣市場基金，總規模達到創新高的5.132兆美元。路透
截至3月22日當周，有1,174億美元流入美國貨幣市場基金，總規模達到創新高的5.132兆美元。路透

隨著對銀行業的擔憂繼續衝擊全球市場，截至3月22日當周，存放在美國貨幣市場基金的資金再創新高紀錄。

根據Investment Company Institute的數據，截至3月22日當周，大約有1,174億美元流入美國貨幣市場基金。總資產規模達到前所未有的5.132兆美元，超過前一周創下的5.01兆美元紀錄。這使得兩周內的流入總額達到2,380億美元以上。

數據顯示，截至3月15日當周，約有1,209.3億美元的淨新資金到位，為2020年4月以來最大筆的資金流入。主要是對銀行體系的擔憂加劇全球避險情緒，刺激對優質流動性資產的需求。

貨幣市場基金最近狂吸金，很大程度是銀行儲戶將錢自美國的銀行裡提領出來。最初是由更具吸引力的利率推動，但對一些較小型放貸機構的穩定性抱持疑慮，加速了資金流入。

美國 資產 吸金

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