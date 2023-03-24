台積電、日月光ADR勁揚逾2% 較台股溢價超過6%
台股ADR周四（23日）走揚，台積電ADR勁揚超過2%，換算為台幣為574.10元，較台北交易股票溢價6.71%。日月光漲幅也超過2%，換算為台幣為117.90元，較台股溢價也達6.7%。
道瓊工業指數上漲75.14點，漲幅0.23%，以32,105.25點作收；標普500指數上揚11.75點或0.30%，收3,948.72點；那斯達克指數勁揚117.44點，漲幅1.01%，收1,1787.40點。費半導體指數大漲2.67%，收3,174.36點
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 7.77 +2.24%
中華電 CHT 39.29 +0.82%
台積電 TSM 94.59 +2.13%
聯電 UMC 8.80 +1.38%
資料來源：彭博資訊、外電
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