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台積電、日月光ADR勁揚逾2% 較台股溢價超過6%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周四（23日）走揚，台積電ADR勁揚超過2%，換算為台幣為574.10元，較台北交易股票溢價6.71%。日月光漲幅也超過2%，換算為台幣為117.90元，較台股溢價也達6.7%。

道瓊工業指數上漲75.14點，漲幅0.23%，以32,105.25點作收；標普500指數上揚11.75點或0.30%，收3,948.72點；那斯達克指數勁揚117.44點，漲幅1.01%，收1,1787.40點。費半導體指數大漲2.67%，收3,174.36點

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 7.77 +2.24%

中華電 CHT 39.29 +0.82%

台積電 TSM 94.59 +2.13%

聯電 UMC 8.80 +1.38%

資料來源：彭博資訊、外電

指數 台股 台積電

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