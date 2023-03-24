美防長：逐周逐月討論提供台灣所需軍力

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）23日首度在國會證實有老虎小組（Tiger Team）的任務編組，負責處理外國軍售和軍售交付延宕事宜，盡可能加速交付重要武器；老虎小組「逐周、逐月」地討論提供適合台灣所需的軍事能力。

華爾街日報去年9月報導，美國國防部成立一個由高階官員組成的老虎小組，檢視美國對外軍售效率不彰的問題；由負責國防政策的副次長貝克（Sasha Baker）和負責武器採購及後勤支援的次長拉普蘭特（Bill LaPlante）共同督導，其他成員包括各軍種代表。

針對如何協助台灣為突發事件做好準備，奧斯丁說，美國有一些國民兵成員已有與台灣夥伴的共事經驗，增進在各領域的能力；他相信，美台的持續合作極具價值。

奧斯丁重申，「我不認為對台動武是迫在眉睫或不可避免。」美中軍事官員多次溝通，管控局勢升級、確認彼此意圖，並討論一系列事宜。