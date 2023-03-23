快訊

美股道瓊早盤漲逾200點 市場押注Fed升息循環接近尾聲

福特電動車虧損將增至30億美元 全因「這兩點」

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
福特今年的電動車業務的虧損金額將增加到30億美元。路透
福特今年的電動車業務的虧損金額將增加到30億美元。路透

福特汽車預估，2023年電動車事業的虧損金額將增加到30億美元，原因是斥重金研發新車型和建廠。這等於福特電動車業務今年一年的虧損和過去兩年一樣多。

福特23日公布新的財報形式時，宣布了相關財測。該公司5月2日發布第1季財報時，將分別公布電動車、燃油車、及商用車等部門的業績，而非過往以地區劃分的形式呈現。

該公司說，電動車部門Model e在前年虧損9億美元，去年虧了21億美元，今年將再虧30億美元。但相關業務可望在2026年年底前，以8%的稅前利潤率實現獲利，不過並未預期轉虧為盈的確切時間。

財務長勞勒說，應將Model e視為福特內部的新創公司，「眾所皆知，電動車公司在投資產能、研發技術、衝銷量和搶市占時會大量虧損。」福特過去兩年已宣布，將建設四座電池工廠，一座新的汽車裝配廠，並砸重金採購原物料以生產電動車。

勞勒表示，Model e正在研發第二代，甚至是第三代的電動車；目前福特在美國販售三款電動車，分別是電動休旅車野馬Mach E，電動皮卡F-150 Lightning，以及商用車Transit的電動版本。

福特 美國

延伸閱讀

親愛的，我把ID.4變成福特了！全新Ford Explorer EV純電休旅正式發表

硬漢風格正夯! Ford Everest Raptor有沒有搞頭?

影／全力衝刺電動車發展 Ford全新電動中型跨界車影像曝光

與政府作對 匈牙利民眾拒寧德時代設廠

相關新聞

市場消化聯準會升息含意 美股開高

美國股市今天開盤走揚，市場正消化美國聯邦準備理事會（Fed）最近一次升息所含藏的意義

英國央行一如預期升息1碼 對抗通膨仍是優先要務

在近來銀行業陷入動盪之際，英國央行（BoE）23日仍升息1碼，並預測當前英國經濟不會陷入衰退，但通膨仍構成風險。

只有輝達比它更High！比特幣今年為何能重振雄風？

去年年關之際，比特幣處於黯淡的隆冬。加密幣歷經2022年一整年的價格暴跌、破產和醜聞後，比特幣一蹶不振。

美股道瓊早盤漲逾200點 市場押注Fed升息循環接近尾聲

美股三大指數23日早盤開高走高，對利率敏感的科技股和成長股領漲，主因投資人押注聯準會（Fed）的升息循環接近尾聲。

Fed預告只會再升息一次 為什麼股市和債匯市解讀不一？

投資人終於如願以償，聽到他們一直以來所期待的「鴿派」升息。但為什麼在聯準會（Fed）升息1碼（0.25個百分點）並預告只...

超級央行日通膨是主角 英、瑞、挪、菲全升息

在近來銀行業陷入動盪之際，英國央行（BoE）23日仍升息1碼，並預測當前英國經濟不會陷入衰退，但通膨仍構成風險。同於23...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦