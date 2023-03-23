福特電動車虧損將增至30億美元 全因「這兩點」

福特汽車預估，2023年電動車事業的虧損金額將增加到30億美元，原因是斥重金研發新車型和建廠。這等於福特電動車業務今年一年的虧損和過去兩年一樣多。

福特23日公布新的財報形式時，宣布了相關財測。該公司5月2日發布第1季財報時，將分別公布電動車、燃油車、及商用車等部門的業績，而非過往以地區劃分的形式呈現。

該公司說，電動車部門Model e在前年虧損9億美元，去年虧了21億美元，今年將再虧30億美元。但相關業務可望在2026年年底前，以8%的稅前利潤率實現獲利，不過並未預期轉虧為盈的確切時間。

財務長勞勒說，應將Model e視為福特內部的新創公司，「眾所皆知，電動車公司在投資產能、研發技術、衝銷量和搶市占時會大量虧損。」福特過去兩年已宣布，將建設四座電池工廠，一座新的汽車裝配廠，並砸重金採購原物料以生產電動車。

勞勒表示，Model e正在研發第二代，甚至是第三代的電動車；目前福特在美國販售三款電動車，分別是電動休旅車野馬Mach E，電動皮卡F-150 Lightning，以及商用車Transit的電動版本。