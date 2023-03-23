鴿轉鷹又轉鴿？Fed決策轉不停 利率路標下步看啥？

美國最近遭遇銀行倒閉頻傳、市場波動加劇的麻煩，也使聯準會（Fed）的利率決策顯得變化莫測。

果如大多數人預期，負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）22日一致決議升息1碼（0.25個百分點），連續第九次提高利率，把聯邦資金利率目標區間提高到4.75%~5%，是2007年9月來最高水準。

Fed主席鮑爾在FOMC會後記者會上說：「我們致力於恢復物價穩定，而所有證據都說，民眾對我們所做的有信心...以我們的言行維繫那種信心，非常重要。」

彭博資訊專欄作家歐瑟士（John Authers）表示，此刻該說的話，鮑爾都說了。

數天前，銀行倒閉潮看似來勢洶洶，令一些交易員質疑Fed在這節骨眼上根本不該繼續升息。華爾街人士日前指出，Fed若照樣升息2碼，將激起市場恐慌；若升息1碼，不啻是進一步壓迫已經緊繃的銀行體系；但若不升息，又形同承認Fed對金融體系和自己的危機處理沒信心。

此情此景，與本月初的情況迥然不同。當時通膨、就業和景氣指標都強得出乎所料，以致前美國財長桑默斯大聲疾呼，呼籲Fed本月開會時，應敞開恢復升息2碼之門，視往後出爐的經濟數據再作定奪。期待Fed「3月升息2碼繼續打通膨」於是成為市場共識。

銀行動盪打亂視數據而定的升息步調

然而，矽谷銀行（SVB）等多家銀行倒閉，使情況驟然改變。歐瑟士說，此刻Fed若再依據強勁的數據而決定升息2碼，作法就顯得「極端」。野村證券甚至轉而認為，Fed應該反手降息，因為銀行遭受突然陷入麻煩。

問題是，如何估測銀行業問題對經濟可能帶來的衝擊？又該如何因應？分析師對這波銀行業危機的經濟衝擊程度看法不一，估計衝擊影響從相當於Fed升息1個百分點（Yardeni Research），到0.5個百分點（Bloomberg Economics）都有。鮑爾也坦承，銀行出亂子將導致信用緊縮，雖有助Fed打通膨，但此效應有多大、持續多久，仍不明朗。

這次Fed決定升息1碼，可說是在顧及金融情勢與宣示抗通膨決心之間取得平衡，改變光是「視數據而定」理應恢復升息2碼的步調。

點狀圖顯示官員對中期經濟展望沒頭緒

呈現Fed官員利率預測的「點狀圖」顯示三個重點：1.FOMC如今認為今年底政策利率將升到5.1%左右，與去年12月「點狀圖」的中間估計值相同。2.鮑爾與其同僚「不認為」今年會降利率。3.FOMC成員對中期（2025年底）經濟走向的看法差異甚大，因為官員對成長率預測的落點在2%~5%的區間範圍散落四處。

由此看來，Fed未來利率路徑也十分不確定，短期內眾人認為，Fed已陷入進退維谷的處境。

資產管理公司首席全球策略師Seema Shah表示，Fed決策不能只「視數據而定」，也應該「視市場而定」。

他說：「過去一個月來，鮑爾從鴿派轉鷹派，然後又轉回鴿派，市場預期也跟著這種雲霄飛車走勢波動起伏。決策官員將迫不及待巴望著通膨數據能配合，通膨減緩趨勢很快就再度顯現，驗證今日（22日）的決定正確。要不然，4月和5月的決策可能更加棘手。」

歐瑟士說，現在Fed遭遇的問題是：至少短期內，貨幣政策必須變得「視銀行而定」。