瑞信AT1淪壁紙惹議 瑞士金融監管機構：於法有據

瑞士信貸遭瑞銀集團收購後，其額外第一類資本（AT1）債券將淪壁紙引發爭議，瑞士金融市場監管局（FINMA）23日就此提出說明，表示這個做法是依據債券發行說明書和瑞士聯邦政府委員會的「緊急情況條例」。

路透報導，FINMA表示，瑞信發行的AT1工具在合約中規定，在攸關能否繼續經營的事件中，特別是在政府給予特殊支持的情況下，這些工具將被完全註銷，「瑞信在2023年3月19日收到了由聯邦違約擔保所提供的非常規流動性援助貸款，符合註銷該銀行發行的AT1工具的合約條件。」

FINMA局長安格倫聲明說：「在周日（19日），可以找到一種得以同時保護客戶、這個金融中心（指瑞士）和市場的解決方案。在這種情形下，瑞信的銀行業務維持平穩、不間斷地運作很重要。」他說，當時就是這種情況。