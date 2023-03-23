愈說愈模糊 鮑爾Fed會後記者會留下「4大問號」

溝通很難，經濟學家聽了美國聯準會（Fed）主席鮑爾22日會後記者會發言後，特別有此感受。

觀察家說，負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會後聲明非常清楚，相形之下，鮑爾記者會上的發言就顯得曖昧不清。

彼得森國際經濟研究所（PIIE）所長Adam Posen說：「這份（3月）聲明與2月聲明的差別，就是溝通相當清楚。記者會理應傳達的額外訊息，則非常不清楚。」

FOMC一致決議升息1碼（0.25個百分點），凸顯出決策官員對經濟展望的看法一致。

然而，鮑爾記者會留下的問題比解答的問題還多。Posen直言：「溝通向來不是這個（鮑爾）團隊的強項。」

Evercore ISI副董事長Krishna Guha說，3月FOMC會後聲明發布後，市場反應相當良好，但「鮑爾一開口，市場就皺眉頭，應聲大跌」。也因此，美股三大指數22日收盤都大跌1.6%左右。

經濟學家在鮑爾記者會後點出四個懸而未決的關鍵問題，財經網站MarketWatch整理如下：

一，美國這波信用緊俏情況有多糟？

鮑爾表示，現在要斷定近來信用收緊對家庭和企業有多嚴重，還言之過早。他說：「此事剛發生。還很難說。有太多不確定性。」

Bank of the West首席經濟學家Scott Anderson說：「到頭來，FOMC絕大多數成員的看法似乎是，過去兩周來因銀行業體系不穩定而造成的銀行授信進一步收緊，相當於Fed再升息1碼（0.25個百分點）。」

Pantheon Economics首席經濟學家Ian Shepherdson表示，他擔心「積極緊縮信用情況的風險相當嚴重，不僅因為對借方與貸方的訪調結果都明白顯示，放款標準趨緊已經一年了。」據他觀察，Fed看來「緊張」，但並不「驚慌」。

二，這波升息循環到此為止嗎？

鮑爾表示，Fed官員對前方的利率路徑尚不確定。他強調，Fed相信「一些」升息「或許」有必要。

但分析師說，對於「這是最後一次升息」的可能性，鮑爾似乎持開放態度，至少就短期而言。

Contingent Macro經濟學家團隊在致客戶報告中寫道：「這是此波最後一次升息的可能性很高，除非未來數月的通膨或就業報告強得令人意外。」

美銀證券經濟學家Michael Gapen則持不同看法，認為5月Fed還會再升息一次，使這波升息循環的利率峰值達到5%~5.25%。他說：「我們認為，風險偏向緊縮循環提前終結。

CME FedWatch工具顯示，衍生性商品市場投資人現在認為，5月升息的機率為50%。

三，今年Fed會降利率嗎？

鮑爾說：「降息並不是我們認為最可能的情況。」

Fed的「點狀圖」顯示，決策官員預期將再升息一次，把聯邦資金利率目標區間升到5%~5.25%，然後就維持不動。

但達拉斯Comerica Bank首席經濟學家Bill Adams研判，Fed可能在三到九個月之內啟動一波降息。他在致客戶報告上說：「現在我大略估計首次降息時點在9月。」

CME FedWatch工具則顯示，交易員認為Fed最快7月就會降息。

四，矽谷銀行倒閉給鮑爾最大的啟示為何？

鮑爾似乎對兩周前矽谷銀行（SVB）儲戶火速提款而逃感到訝異。他說：「我們得知，SVB經歷一波前所未見、快速又巨大的銀行擠兌潮。那是非常龐大的一群互有關聯的儲戶，擠兌來得極為快速，比歷史紀錄顯示的還快。」

鮑爾說：「那波擠兌的速度迥異於以往所見，但似乎顯示有必要在監管方面或許做些調整，因為監管必須跟得上事件發生的腳步。」