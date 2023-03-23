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德國內政部長呼籲 應審查德國電信與華為的關係

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集微網消息，德國內政部長Nancy Faeser（南希·費瑟爾）對德國電信與華為的密切關系感到擔心，並希望對其進行調查。

據德國《商報》報道，德國電信和華為2019年簽署了一份合同，以防止含有美國零部件的華為產品的潛在供應風險，美國政客們認為這是試圖規避美國的製裁，由此展開了激烈的批評。

美國參議員Marco Rubio稱這一協議令人擔憂，並明確指出德國電信的行動會產生後果。“德國和在那裡經營的公司應該與我們合作，而不是幫助反對派破壞國際安全。”他說道。

此前有報道稱德國政府計劃禁止電信運營商在其5G網絡中使用華為和中興通訊的某些組件，華為發言人表示，沒有對有關可能禁止使用某些組件的猜測發表評論，並指出該公司在曏德國和世界其他地區提供技術的20年中擁有“非常好的安全記錄”。

德國政府目前正在對電信技術供應商進行讅查，並表示這項讅查並不針對特定的製造商。這項讅查可能會導致運營商被要求移除和更換已經內置在5G網絡中的組件。根據現行規定，他們不會得到賠償。

德國聯邦議院下議院經濟委員會收到的一封信中指出，如果禁令或監管規定導致大規模變革，可能會對移動網絡的運營和覆蓋要求的實現產生重大影響。目前無法評估對移動運營商和其他經濟參與者的確切影響，因為這取決於個人決策以及過渡期。

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