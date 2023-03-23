德國內政部長呼籲 應審查德國電信與華為的關係
集微網消息，德國內政部長Nancy Faeser（南希·費瑟爾）對德國電信與華為的密切關系感到擔心，並希望對其進行調查。
據德國《商報》報道，德國電信和華為2019年簽署了一份合同，以防止含有美國零部件的華為產品的潛在供應風險，美國政客們認為這是試圖規避美國的製裁，由此展開了激烈的批評。
美國參議員Marco Rubio稱這一協議令人擔憂，並明確指出德國電信的行動會產生後果。“德國和在那裡經營的公司應該與我們合作，而不是幫助反對派破壞國際安全。”他說道。
此前有報道稱德國政府計劃禁止電信運營商在其5G網絡中使用華為和中興通訊的某些組件，華為發言人表示，沒有對有關可能禁止使用某些組件的猜測發表評論，並指出該公司在曏德國和世界其他地區提供技術的20年中擁有“非常好的安全記錄”。
德國政府目前正在對電信技術供應商進行讅查，並表示這項讅查並不針對特定的製造商。這項讅查可能會導致運營商被要求移除和更換已經內置在5G網絡中的組件。根據現行規定，他們不會得到賠償。
德國聯邦議院下議院經濟委員會收到的一封信中指出，如果禁令或監管規定導致大規模變革，可能會對移動網絡的運營和覆蓋要求的實現產生重大影響。目前無法評估對移動運營商和其他經濟參與者的確切影響，因為這取決於個人決策以及過渡期。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言