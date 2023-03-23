英特爾對Tower的收購或將推遲至第二季度

集微網消息，據Tom's Hardware報道，英特爾在2022年2月宣佈以54億美元收購Tower Semiconductor的提議時表示，預計將在12個月內完成交易。由於中國國家市場監督管理總侷仍未批準，該交易在公告後超過13個月仍未完成。但英特爾仍然樂觀地認為，它將在6月底之前接管Tower。

英特爾以色列公司本周發表聲明表示，該公司將繼續努力在下周結束前完成交易，但交易可能要到今年6月底才能完成。

聲明稱，“雖然我們繼續努力在2023年第一季度完成收購Tower交易，但交易可能會在2023年上半年完成，具體取決於某些監管部門的批準和慣例成交條件。”

報道稱，通過收購Tower，英特爾可以實現多個目標。首先，它將獲得一家擁有數十家忠實客戶和穩定收入來源的半導體合同製造商，這將是對公司現有IFS客戶的一個很好的補充。其次，它會讓晶圓廠擁有大量被廣泛採用的成熟工藝技術。第三，它將獲得一支經騐豐富的高管團隊，他們在合同芯片製造方面擁有豐富的經騐，這也是英特爾目前所缺乏的。

不久前，半導體行業專家Peter Clarke撰文指出，英特爾收購Tower正在經歷各國反壟斷讅查，如中國政府否決該交易，將對英特爾戰略轉型造成重大打擊，甚至可能迫使英特爾退出芯片製造業務。

Clarke認為，如果中國監管機搆對英特爾申請進行拖延，則可能重縯高通收購恩智浦失敗的一幕，英特爾將無法最終完成收購。