羅技全球裁員約300人 因市場對電腦設備需求下滑

集微網消息，據彭博社今（23）日報道，計算機配件製造商羅技在重組中裁員約300人。

據悉，羅技2023財年第三季度的收入較上年同期暴跌22%，至13億美元。在1月份的報告中，該公司總裁佈拉肯達雷爾（Bracken Darrell）將業勣下滑歸因於更廣泛的宏觀經濟環境影響以及企業和消費者支出下降。此外，該公司還下調了對今年的收入預期。

截至2022年3月，該公司共有8200名員工。“遺憾的是，我們的一些員工受到了這些變化的影響，”發言人妮可·凱尼恩 (Nicole Kenyon) 在近日的一封電子郵件中表示。此外，公司1月聘請了新的首蓆財務官查爾斯·博因頓 (Charles Boynton)。

（校對/趙月）