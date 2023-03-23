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鮑爾自己舉出的最佳指引顯示 美今年肯定衰退 降息不遠

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國聯準會主席鮑爾一年前特意舉出一個債市指標
美國聯準會主席鮑爾一年前特意舉出一個債市指標

美國聯準會主席鮑爾一年前強調一個債市指標，說那是揭露美國經濟問題的最佳指引，而今，根據此一指標，美國經濟今年陷入衰退是肯定的，降息也是。

預期的3個月國庫券利率跌至當前利率以下134個基點，低於前次低點，那是2001年1月創下的紀錄，大約兩個月後，美國經濟就陷入衰退。

鮑爾2022年3月21日說：「坦白講，聯準會系統的工作人員做了很好的研究，表明要關注短期—前18個月—殖利率曲線。 這才是真正能100%解釋殖利率曲線的東西。這有道理。 因為如果它倒掛，那就意味聯準會要降息，意味經濟疲軟。」

聯準會周三（22日）宣布升息1碼之後，隨著交易員加大押注聯準會很快會逆轉立場並開始降息，美國公債周四延續漲勢。他們確定聯準會將在9月降息，至少抵消本周的升息幅度。

市場的觀點與聯準會指引和鮑爾評論形成鮮明對比，官員預期現在開始至少還會升息一次，而鮑爾預期今年借貸成本不會下降。

道明證券的Jan Groen等策略師周三撰寫報告說，鑑於迄今為止的緊縮政策以及銀行的信用緊縮，聯準會很可能必須比市場目前預期的速度更快降息。該公司持續預測美國經濟在第四季陷入衰退，因此維持聯準會在12月利率會議開始降息的看法。

美國2年期公債殖利率繼周三下跌23個基點之後，周四再下跌7個基點至3.87%。2年期公債殖利率的跌幅超過10年期公債殖利率的跌幅，殖利率曲線深度倒掛的部分——被許多觀察家視為經濟衰退指標——重新變陡。

聯準會 美國 經濟衰退

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