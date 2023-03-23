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內容被AI利用 媒體業者主張微軟、Google分潤

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
內容業者開始檢視，他們的內容有多大程度用於培訓 ChatGPT 等AI工具。路透
內容業者開始檢視，他們的內容有多大程度用於培訓 ChatGPT 等AI工具。路透

人工智慧（AI）聊天機器人問世以來，線上內容業者驚嘆之餘，也感到對本身業務充滿威脅，如今醞釀要求微軟和Google在內的科技大廠在使用他們內容時應提供補償。

近幾周，內容業者開始檢視，他們的內容有多大程度用於培訓 ChatGPT 等AI工具、該如何獲得補償、可以訴諸法律的選項為何。

News Media Alliance 執行副總裁暨法務顧問 Danielle Coffey 說：「我們有寶貴的內容被不斷用來為其他公司產生收益，靠的是我們需要真正人力完成的工作所做的投資，也應得到該有的報酬，」

ChatGPT 是由母公司 OpenAI 去年 11 月推出的獨立工具，如今也整合到微軟 Bing 搜索引擎和其他工具之中。 Google 本周也公開自己的聊天程式 Bard，也可以生成像人一樣的回覆。

華爾街日報引述知情人士報導，Reddit已就他們的內容用來訓練AI和微軟洽商。新聞公司（News Corp）執行長湯姆森（Robert Thomson）在最近的投資人會議上表示，他已經「開始和特定對象討論」，「顯然，他們正在使用專屬內容，顯然要有一些補償」。

爭議的核心在於，AI業者是否有合法權利從網路中大量收集內容並用於 AI 訓練。法律條文有所謂「合理使用」（fair use）允許特定情況在未經授權的情況下使用著作權內容。

在一次訪談中，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）說：「在ChatGPT的使用上，我們已經做了很多合理使用。」這個工具是基於兩年前的數據來訓練的。

內容業者在意的是，AI工具可能會導致他們網站的流量和廣告流失。微軟的AI包括回答用戶問題時提供連結，例如顯示提供雞湯食譜或建議去希臘旅遊的文章。

多年來，微軟一直透過MSN平台內容授權協議直接版款給內容商。有些內容業主管表示，這些協議不涵蓋AI產品。

負責Google Assistant的副總裁蕭茜茜（Sissie Hsiao）表示，Google 「致力於支持一個健康而充滿活力的內容生態系統」，並表示「將與權益相關者對話」。她表示，當AI工具整合到搜索中，會優先發送有價值的流量到內容創作者那裡。

讓雙方協調變得更複雜的是，許多媒體公司同時也採用相關技術。BuzzFeed和《運動畫報》（Sports Illustrated）的出版商即表示，將依靠AI工具來創建並客製化某些內容。

AI ChatGPT 流量

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