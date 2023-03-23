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高盛重申看多商品 看好金價漲破2,000美元

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
高盛上調國際金價未來一年的目標價至每英兩2,050美元。路透
高盛上調國際金價未來一年的目標價至每英兩2,050美元。路透

高盛重申看多大宗商品的立場，認為銀行危機還沒蔓延到實體商品市場，預測大宗商品未來一年的報酬率將接近28%，並且上調國際金價目標價至每英兩2,050美元。

高盛的柯里（Jeffrey Currie）和夏爾普（Daniel Sharp）等分析師在23日發布的報告指出，以淨看法來說，仍非常正面看到大宗商品價格，預測石油、銅及黃金都將上漲，「在石油和商品初步展現韌性之際，金融蔓延到大宗商品資產，因為高槓桿和年初表現乏善可陳」。

高盛認為，黃金仍是最佳的避風港資產，上調未來12個月的目標價制每英兩2,050美元，高於原估的1,950美元，認為金市仍有穩固支撐，原因不只是在聯準會（Fed）利率攀峰後的指數型基金（ETF）流入，還有美元貶值帶來的強力「財富效應」，而且新興市場央行也可能因地緣緊張居高不下，繼續基於戰略理由買進黃金。

Fed暗示升息循環即將告終，財長葉倫表示可能不會擔保所有銀行的存款，增添市場憂慮，已支撐金價。

在原由部分，高盛的分析師指出，雖然國際油價大跌，時間價差也呈現未來看跌的逆價差模式，但始終未影響到實體活動，基本面和實體需求指標依然看多，煉油利潤擴大，實體需求也維持穩定，而且中國大陸對各類大宗商品的需求依然激增，每天的石油消耗量超過1,600萬桶。

高盛預估布蘭特原油未來12個月的目標價為每桶94美元，低於之前預估的100美元，仍遠高於目前的76美元左右，「過去，在這類令人驚懼的事件後，（石油）部位和價格只會緩慢回升，特別是遠期期貨的價格」。

高盛也「偏好看多」銅價，若當前提取銅庫存的腳步持續到第2季，第2季末的全球能見庫存將只有125公噸，為歷來最低。

金價 庫存 資產

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