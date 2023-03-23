路透：金管會將放寬保險業承作境內外債券附買賣回交易

兩位消息人士今天向路透表示，台灣金管會將公布放寬保險業持有的境內外公司債及金融債承作RP/RS（附買/賣回交易），以增強其台幣/外幣的資金調度彈性；預計近日發布函令即可上路。

不過，路透報導，大型壽險業者透露，針對流動性風險必須提前準備，目前資金情勢好轉，傾向備而不用；市場卻擔憂此舉恐提高資金需求，進而推升短率水準，開放後將緊盯保險業實際需求而定。

兩位消息人士指出，原本保險業只能承作國際板債券的附買回交易、境內外公債的附買/賣回交易及台幣公司債及金融債的附買回交易；未來採正面表列控管，將新增台/外幣公司債、金融債及美國房貸「三美」（房利美、房地美及吉利美）的債券等皆可承作附買/賣回交易。

至於交易限額方面，他們透露，台/外幣債券的附買/賣回交易限額分別維持為保險業可運用資金的2%及國外投資額度的2%，但台灣公債附買回則豁免不計入交易限額。

路透說，金管會官員對此指出，該方案已在規劃中，不願多作回應。

市場人士認為，由於原本並未對保險業開立附賣回承作額度，各家需要重新對其開立可承作限額，以目前資金情勢來看，預料只有銀行業這種資金大戶才「供得起」。

一位大型壽險高層說：「這種流動性問題要提前因應，預先修訂好相關規範，（開放後）會備而不用；現在反而是現金太多。」

一位大型銀行債券附買/賣回交易交易人士也說，壽險業非不得已才會做附賣回交易，不然會壓低收益率。

壽險業者也提到，金管會願意開放總是好事，可多個資金調度工具使用。